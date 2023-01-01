対中水際対策、５日から 豪
2023年01月01日14時12分
【シドニーＡＦＰ時事】オーストラリアのバトラー保健相は１日、新型コロナウイルス対策として、中国からの渡航者に対し５日以降、陰性証明を義務付けると発表した。「総合的な情報欠如」を理由に挙げ、実態と懸け離れた公式発表を続ける中国を非難した。
対中水際対策、５日から 豪
2023年01月01日14時12分
【シドニーＡＦＰ時事】オーストラリアのバトラー保健相は１日、新型コロナウイルス対策として、中国からの渡航者に対し５日以降、陰性証明を義務付けると発表した。「総合的な情報欠如」を理由に挙げ、実態と懸け離れた公式発表を続ける中国を非難した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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