【シドニーＡＦＰ時事】オーストラリアのバトラー保健相は１日、新型コロナウイルス対策として、中国からの渡航者に対し５日以降、陰性証明を義務付けると発表した。「総合的な情報欠如」を理由に挙げ、実態と懸け離れた公式発表を続ける中国を非難した。