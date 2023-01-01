ＥＵ、４日に協議 対中国水際対策―新型コロナ
2023年01月01日12時56分
【ストックホルムＡＦＰ時事】１日からの欧州連合（ＥＵ）議長国スウェーデンは１２月３１日、新型コロナウイルス感染急拡大中の中国からの渡航者への水際対策について、４日に加盟国で話し合うと明らかにした。スウェーデン政府は声明を出し「ＥＵ全体で共通の対策を求めたい。必要な措置を迅速に行うことが重要だ」と表明した。
ＥＵ、４日に協議 対中国水際対策―新型コロナ
2023年01月01日12時56分
【ストックホルムＡＦＰ時事】１日からの欧州連合（ＥＵ）議長国スウェーデンは１２月３１日、新型コロナウイルス感染急拡大中の中国からの渡航者への水際対策について、４日に加盟国で話し合うと明らかにした。スウェーデン政府は声明を出し「ＥＵ全体で共通の対策を求めたい。必要な措置を迅速に行うことが重要だ」と表明した。
話題のニュース
国際用語
国際
モロッコ、中国からの渡航者入国禁止(01/01 14:17)
王氏、引き続き中国外交トップに 対米関係「対話を追求」(01/01 14:16)
対中水際対策、５日から 豪(01/01 14:12)
正恩氏「核弾頭を飛躍的増加」 戦術核生産、新ＩＣＢＭ開発も―異例の元日ミサイル発射・北朝鮮(01/01 13:56)
米大統領選へ動き本格化 バイデン氏、再選出馬準備―トランプ氏の訴追焦点(01/01 13:32)
ウクライナ難民、避難長期化 新年の願いは「帰郷」―ポーランド(01/01 13:31)
ＥＵ、４日に協議 対中国水際対策―新型コロナ(01/01 12:56)
未明から首都で爆発 新年も攻撃継続―ウクライナ(01/01 11:12)
米ツイッター、視界不良続く マスク氏、後任探し難航(01/01 07:19)
金融政策転換、焦点に 昨年はリーマン以来の下落率―２３年の米株市場(01/01 07:18)
広島平和式典「大使出席を」 政府に異議、信念貫いた米外交官―エレンライク国務省日本部長(01/01 07:12)
「教会に生涯献身」 前ローマ教皇を追悼―米大統領(01/01 05:58)
朝日新聞カメラマン負傷 ウクライナ首都にミサイル攻撃(01/01 00:27)
ロシアのプーチン大統領、ウクライナ侵攻正当化 首都防空態勢、放火未遂も(12/31 22:27)
ロシア総主教、東西間協力を評価 前ローマ教皇死去(12/31 22:25)
中国の習主席、ゼロコロナ「勝利宣言」 防疫は新段階に(12/31 22:03)
前ローマ教皇ベネディクト１６世死去 ９５歳、世俗化戒め(12/31 21:05)
「偉大な人物失った」 欧州首脳が哀悼―前教皇死去(12/31 20:42)
国連総会、国際司法裁に意見要請 イスラエルのパレスチナ占領(12/31 20:34)
クロアチア、ユーロ導入 ２０カ国目、観光業に弾み(12/31 20:34)
平和維持部隊を拘束、禁錮２０年 コートジボワール兵４６人―マリ(12/31 17:49)
バーバラ・ウォルターズさん死去 米女性ニュースキャスター(12/31 16:55)
ラオス首相辞任 経済危機で引責(12/31 15:15)
ボルソナロ氏、交代式回避で米旅行 新政権との対決姿勢鮮明―ブラジル(12/31 14:56)
野党連合、「暫定政府」を解散 指導者グアイド氏失権へ―ベネズエラ(12/31 14:46)
ゼレンスキー氏「勝利の年に」 ロシアの侵攻越年―ウクライナ(12/31 14:29)
ソ連成立１００年、関心低め ウクライナ侵攻背景に―ロシア(12/31 13:36)
トランプ氏、２０年は所得税ゼロ 米下院委が納税記録公開―巨額赤字、「成功者」イメージに傷(12/31 13:36)
くすぶる「欧州の火薬庫」 セルビア・コソボ、対立再燃(12/31 13:34)
コロナ支援金不正に抗議デモ セネガル(12/31 11:49)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定