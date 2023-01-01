綾野剛さん

俳優の綾野剛さん（４０）は１日、俳優の佐久間由衣さん（２７）と結婚したことを自身の公式サイトで発表した。

綾野さんは佐久間さんについて、「彼女の目を見、心を感じ、長い時間をかけて親交を温めてきた」と説明。「人生を共に歩く伴侶として、あるいは切磋琢磨（せっさたくま）し合う役者同士として、奮励努力し、皆さまのご期待に沿えるよう一生懸命に生きてまいります」と思いをつづった。