前ローマ教皇死去で弔意 岸田首相
2022年12月31日22時04分
岸田文雄首相は３１日、前ローマ教皇ベネディクト１６世の死去を受け、弔意を示す書簡をフランシスコ教皇に送った。「独自の外交力で世界平和のために大きな役割を果たした」と功績をたたえた。
前ローマ教皇死去で弔意 岸田首相
2022年12月31日22時04分
岸田文雄首相は３１日、前ローマ教皇ベネディクト１６世の死去を受け、弔意を示す書簡をフランシスコ教皇に送った。「独自の外交力で世界平和のために大きな役割を果たした」と功績をたたえた。
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