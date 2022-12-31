東京、新たに１万１１８９人感染 前週比７５００人減―新型コロナ
2022年12月31日17時05分
東京都は３１日、新たに１万１１８９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ約７５００人減少した。新たな死者は２４人。都基準による重症者は４５人で、前日から１人減った。
東京、新たに１万１１８９人感染 前週比７５００人減―新型コロ…
2022年12月31日17時05分
東京都は３１日、新たに１万１１８９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の土曜日と比べ約７５００人減少した。新たな死者は２４人。都基準による重症者は４５人で、前日から１人減った。
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