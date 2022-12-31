ＮＨＬ試合結果（３０日）
2022年12月31日15時28分
プレデターズ ６―１ ダックス
デビルズ ４―２ ペンギンズ
ハリケーンズ ４―０ パンサーズ
オイラーズ ７―２ クラーケン
（時事）
ＮＨＬ試合結果（３０日）
2022年12月31日15時28分
プレデターズ ６―１ ダックス
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