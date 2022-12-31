時事ドットコムニュース

>

国際

>

ラオス首相辞任　経済危機で引責

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

ラオス首相辞任　経済危機で引責

2022年12月31日15時15分

辞任したラオスのパンカム首相＝２０２２年１２月１４日、ブリュッセル（ＡＦＰ時事）

辞任したラオスのパンカム首相＝２０２２年１２月１４日、ブリュッセル（ＡＦＰ時事）

  • ラオスのソンサイ新首相＝２０１９年１１月、ブダペスト（ＥＰＡ時事）
  • 【図解】ラオス

　【バンコク時事】ラオスのパンカム首相（７１）は１２月３０日、国民議会（国会）の閉会に当たり、辞意を表明した。健康問題を理由に挙げたが、改善の兆しが見えない経済危機の責任を取ったとみられる。後任にはソンサイ副首相（５６）が選出された。
　ラオスは通貨キップが２０２１年末から急落。物価が高騰する一方、失業率は高止まりし、国民生活を圧迫している。パンカム氏は「ラオスが多くの困難を抱える中、もはや任務を全うできない」と辞任の理由を説明した。

関連記事

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

国際用語

国際

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ