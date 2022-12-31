欧州サッカー各国リーグ（３０日）
2022年12月31日10時14分
▽イングランド・プレミアリーグ
ブレントフォ ２―０ ウェストハム
ード
リバプール ２―１ レスター
▽スペイン１部リーグ
ヘタフェ ２―０ マジョルカ
カディス １―１ アルメリア
セ ル タ １―１ セビリア
Ｒマドリード ２―０ バリャドリー
ド
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（３０日）
2022年12月31日10時14分
▽イングランド・プレミアリーグ
ブレントフォ ２―０ ウェストハム
ード
リバプール ２―１ レスター
▽スペイン１部リーグ
ヘタフェ ２―０ マジョルカ
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