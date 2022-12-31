【ニューヨーク時事】週末３０日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化に対する警戒感が緩和する中、円相場は１ドル＝１３１円台前半に上昇した。午後５時現在は１３１円０６～１６銭と、前日同時刻比１円９２銭の大幅な円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４０円３５～４５銭と、１円３９銭の円高・ユーロ安。