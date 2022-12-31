英国も感染検査義務付け 中国からの直行便渡航者に―新型コロナ
2022年12月31日07時14分
【ロンドン時事】英政府は３０日、新型コロナウイルスの感染が急拡大している中国から直行便で入国する渡航者に対し、出発前の感染検査を義務付けると発表した。１月５日から適用する。
出発２日前までの検査での陰性証明を提示しなければ、搭乗できなくなる。航空会社は乗客全員が陰性であることの確認を求められる。
英国も感染検査義務付け 中国からの直行便渡航者に―…
2022年12月31日07時14分
【ロンドン時事】英政府は３０日、新型コロナウイルスの感染が急拡大している中国から直行便で入国する渡航者に対し、出発前の感染検査を義務付けると発表した。１月５日から適用する。
出発２日前までの検査での陰性証明を提示しなければ、搭乗できなくなる。航空会社は乗客全員が陰性であることの確認を求められる。
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