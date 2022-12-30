【ニューヨーク時事】週末３０日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇を嫌気した売りに反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１２１．１３ドル安の３万３０９９．６７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は９１．２７ポイント安の１万０３８６．８２。