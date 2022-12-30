【ニューヨーク時事】週末３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、海外市場での円高・ドル安の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３１円台後半に上伸している。午前８時５５分現在は１３１円８５～９５銭と、前日午後５時比１円１３銭の大幅な円高・ドル安。