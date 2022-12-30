第６４回日本レコード大賞は３０日、４人組バンド、ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩの「Ｈａｂｉｔ」に決まった。

ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩは２０１１年にメジャーデビュー。「Ｈａｂｉｔ」は、楽曲のミュージックビデオの特徴的なダンスがＳＮＳ（インターネット交流サイト）で話題を集めた。

最優秀新人賞には歌手の田中あいみが選ばれた。