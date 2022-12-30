円、１３１円台後半 ロンドン外為
2022年12月30日21時29分
【ロンドン時事】週末３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円買い・ドル売りが進んだ流れを引き継ぎ、１ドル＝１３１円台後半に上昇した。正午現在は１３１円７０～８０銭と、前日午後４時比１円４５銭の大幅な円高・ドル安。
円、１３１円台後半 ロンドン外為
2022年12月30日21時29分
【ロンドン時事】週末３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円買い・ドル売りが進んだ流れを引き継ぎ、１ドル＝１３１円台後半に上昇した。正午現在は１３１円７０～８０銭と、前日午後４時比１円４５銭の大幅な円高・ドル安。
話題のニュース
国際用語
国際
中国外相に秦剛駐米大使 「戦狼外交」継承か(12/30 21:32)
円、１３１円台後半 ロンドン外為(12/30 21:29)
スーチー氏の刑期３３年に 国軍統制下で最後の判決―ミャンマー(12/30 21:20)
カジノ火災の死者２６人に カンボジア(12/30 21:09)
中国対象の水際規制拡大 日米伊、コロナ変異を警戒(12/30 20:47)
パレスチナと衝突激化懸念 米やアラブ諸国も警戒―イスラエル新政権(12/30 20:32)
コロナ飲み薬の輸入承認 感染者急増で米メルク製―中国(12/30 19:49)
中国主席が来春訪ロとプーチン氏 軍事協力強化、年末会談で対米けん制(12/30 18:53)
円、１３１円台後半 ロンドン外為(12/30 18:17)
李明博元大統領が退院 自宅前で与党議員ら出迎え―韓国(12/30 17:58)
全人代、３月５日開幕 首相人事など決定―中国(12/30 17:34)
キーウ州に無人機攻撃 インフラ施設再び標的―ウクライナ(12/30 16:52)
広州自動車ショーが開幕 異例の越年開催―中国(12/30 15:30)
「ゼレンスキー氏続投を」 大統領選挙は２４年―ウクライナ高官(12/30 15:09)
新型コロナ、収束見通せず ＷＨＯ緊急事態宣言から３年―中国で感染爆発(12/30 13:32)
２０３０年にはＥＵ加盟 モルドバ(12/30 12:39)
中国からの入国検査義務化 短期ビザも制限―韓国(12/30 12:14)
「ブラジルの名高めた」 政府、次期大統領が追悼―ペレさん死去(12/30 12:00)
「来春までに死者１７０万人」 中国のコロナ感染急増で―英調査会社(12/30 10:10)
ヴィヴィアン・ウエストウッドさん死去、８１歳 パンクファッションで時代築く―英(12/30 10:05)
２３年度予算が成立 ウクライナ支援に６兆円―米(12/30 09:04)
「王様」ペレさん死去、８２歳 ２０世紀最高のサッカー選手(12/30 08:14)
ＮＹ円上昇、１３３円近辺(12/30 07:33)
ＮＹ株反発、３４５ドル高 利上げ長期化懸念が後退(12/30 07:19)
比の英雄像、人知れず東京都心に ３０日「リサール記念日」(12/30 07:14)
日銀の緩和継続は「有益」 デフレ克服後押し―前世銀チーフエコノミスト(12/30 07:14)
韓国版「ふるさと納税」施行へ 地方活性化、成功するか(12/30 07:13)
ＢＴＳメンバー、順次兵役へ 事務所は新グループで収入確保―韓国(12/30 07:13)
途上国、債務が急膨張 ドル高と金利上昇で苦境―中国の融資、縮小懸念も(12/30 07:12)
イスラエル首相との協力期待 「数十年来の友人」と米大統領(12/30 06:54)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定