【ロンドン時事】週末３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場で円買い・ドル売りが進んだ流れを引き継ぎ、１ドル＝１３１円台後半に上昇した。正午現在は１３１円７０～８０銭と、前日午後４時比１円４５銭の大幅な円高・ドル安。