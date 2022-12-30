１６歳宮崎が日本代表入り バドミントン
2022年12月30日18時43分
日本バドミントン協会は３０日、来年の日本代表内定選手を発表し、シングルスの女子は、世界ジュニア選手権を制した１６歳の宮崎友花（山口・柳井商工高）や山口茜（再春館製薬所）ら１０人が名を連ねた。男子は桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）ら１０人。
ダブルスは男子が８組、女子と混合は７組ずつ。格付けの高い国際大会に優先的に参加できるＡ代表と、Ｂ代表の振り分けは来月発表される。
１６歳宮崎が日本代表入り バドミントン
2022年12月30日18時43分
日本バドミントン協会は３０日、来年の日本代表内定選手を発表し、シングルスの女子は、世界ジュニア選手権を制した１６歳の宮崎友花（山口・柳井商工高）や山口茜（再春館製薬所）ら１０人が名を連ねた。男子は桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）ら１０人。
ダブルスは男子が８組、女子と混合は７組ずつ。格付けの高い国際大会に優先的に参加できるＡ代表と、Ｂ代表の振り分けは来月発表される。
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