国内感染、新たに１４万８０７６人 死者２５８人―新型コロナ
2022年12月30日18時56分
国内では３０日、新たに１４万８０７６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約２万６０００人減少した。全国の重症者は前日比９人増の５７４人で、死者は２５８人確認された。
東京都では、新たに１万４５２５人の感染を確認。１週間前と比べ約２８００人減少した。新たな死者は２１人。都基準による重症者は４６人で、前日から２人減った。
国内感染、新たに１４万８０７６人 死者２５８人―新型コロナ
2022年12月30日18時56分
国内では３０日、新たに１４万８０７６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約２万６０００人減少した。全国の重症者は前日比９人増の５７４人で、死者は２５８人確認された。
東京都では、新たに１万４５２５人の感染を確認。１週間前と比べ約２８００人減少した。新たな死者は２１人。都基準による重症者は４６人で、前日から２人減った。
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