国内では３０日、新たに１４万８０７６人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の金曜日と比べ約２万６０００人減少した。全国の重症者は前日比９人増の５７４人で、死者は２５８人確認された。



新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では、新たに１万４５２５人の感染を確認。１週間前と比べ約２８００人減少した。新たな死者は２１人。都基準による重症者は４６人で、前日から２人減った。