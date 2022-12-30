ＮＢＡ試合結果（２９日）
2022年12月30日15時11分
ホーネッツ １２１―１１３ サンダー
ペーサーズ １３５―１２６ キャバリアー
ズ
セルティック １１６―１１０ クリッパーズ
ス
グリズリーズ １１９―１０６ ラプターズ
スパーズ １２２―１１５ ニックス
マーベリック １２９―１１４ ロケッツ
ス
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２９日）
2022年12月30日15時11分
ホーネッツ １２１―１１３ サンダー
ペーサーズ １３５―１２６ キャバリアー
ズ
セルティック １１６―１１０ クリッパーズ
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バスケットボール
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