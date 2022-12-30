下関市議が出馬表明 「安倍氏後継」強調―山口４区補選
2022年12月30日14時30分
安倍晋三元首相の死去に伴う衆院山口４区補欠選挙を巡り、新人で自民党下関市議の吉田真次氏（３８）が３０日、同市内で記者会見を行い、立候補する考えを表明した。同党県連は年明けから候補者の公募を実施する見通しだ。
下関市議が出馬表明 「安倍氏後継」強調―山口４区補選
2022年12月30日14時30分
安倍晋三元首相の死去に伴う衆院山口４区補欠選挙を巡り、新人で自民党下関市議の吉田真次氏（３８）が３０日、同市内で記者会見を行い、立候補する考えを表明した。同党県連は年明けから候補者の公募を実施する見通しだ。
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