欧州サッカー各国リーグ（２９日）
2022年12月30日12時27分
▽スペイン１部リーグ
ジローナ ２―２ バリェカノ
ベティス ０―０ ビルバオ
Ａマドリード ２―０ エルチェ
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２９日）
2022年12月30日12時27分
▽スペイン１部リーグ
ジローナ ２―２ バリェカノ
ベティス ０―０ ビルバオ
Ａマドリード ２―０ エルチェ
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