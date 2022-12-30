埼玉で鳥インフル２例目 １３万羽殺処分
2022年12月30日11時13分
埼玉県は３０日、狭山市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている約１３万羽をすべて殺処分する。今シーズンに、同県内で鳥インフルが発生したのは１７日に深谷市で確認されて以来２例目で、全国では５０例目となる。
県によると、２９日に採卵鶏農場から「いつもより死んだ鶏の数が増えている」と通報があり、遺伝子検査の結果、３０日朝に陽性が確定した。
埼玉で鳥インフル２例目 １３万羽殺処分
2022年12月30日11時13分
埼玉県は３０日、狭山市の採卵鶏農場で高病原性鳥インフルエンザが発生したと発表した。飼育されている約１３万羽をすべて殺処分する。今シーズンに、同県内で鳥インフルが発生したのは１７日に深谷市で確認されて以来２例目で、全国では５０例目となる。
県によると、２９日に採卵鶏農場から「いつもより死んだ鶏の数が増えている」と通報があり、遺伝子検査の結果、３０日朝に陽性が確定した。
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