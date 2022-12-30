【ロンドン時事】英医療調査会社エアフィニティーは２９日、新型コロナウイルス感染者が急増する中国の死者について「来年４月末までに１７０万人に達する恐れがある」と警告した。米ジョンズ・ホプキンス大の集計では、コロナによる世界の死者数は約６６９万人。同社の推計が正しければ、中国だけで一気に死者数が膨らみそうだ。