伊東、終盤まで出場 フランス・サッカー
2022年12月30日09時55分
【ランス（フランス）時事】サッカーの欧州各国リーグは２９日、各地で行われ、フランス１部でスタッド・ランスの伊東純也はホームでのレンヌ戦に後半終盤まで出場した。チームは３―１で勝った。
ポルトガル１部でスポルティングの守田英正は、ホームでのパソスデフェレイラ戦でベンチ外。チームは３―０で快勝した。
伊東、終盤まで出場 フランス・サッカー
2022年12月30日09時55分
【ランス（フランス）時事】サッカーの欧州各国リーグは２９日、各地で行われ、フランス１部でスタッド・ランスの伊東純也はホームでのレンヌ戦に後半終盤まで出場した。チームは３―１で勝った。
ポルトガル１部でスポルティングの守田英正は、ホームでのパソスデフェレイラ戦でベンチ外。チームは３―０で快勝した。
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