円相場、１３２円９１～９２銭 ３０日午前９時現在
2022年12月30日09時09分
３０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円９１～９２銭と、前日（１３３円７７～７８銭）に比べ８６銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３２円９１～９２銭 ３０日午前９時現在
2022年12月30日09時09分
３０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１３２円９１～９２銭と、前日（１３３円７７～７８銭）に比べ８６銭の円高・ドル安となった。
話題のニュース
経済用語
経済
円相場、１３２円９１～９２銭 ３０日午前９時現在(12/30 09:09)
国内景気、２３年は減速 海外悪化の余波―木下政投銀会長(12/30 07:14)
韓国版「ふるさと納税」施行へ 地方活性化、成功するか(12/30 07:13)
途上国、債務が急膨張 ドル高と金利上昇で苦境―中国の融資、縮小懸念も(12/30 07:12)
ロシア海域で保険継続 ＬＮＧへの影響当面回避―損保(12/29 22:40)
１兆円の臨時資金供給 期間２年、金利安定促す―日銀(12/29 20:30)
円相場、１３３円７７～７８銭 ２９日午後５時現在(12/29 17:06)
東京株、続落 一時２万６０００円割れ、米株安が重し(12/29 15:52)
２４６円安の２万６０９３円６７銭 ２９日の平均株価(12/29 15:12)
円相場、１３３円６９～７１銭 ２９日正午現在(12/29 12:08)
東京株、続落 一時２万６０００円割れ、米株安が重し(12/29 12:01)
円相場、１３４円０３～０３銭 ２９日午前９時現在(12/29 09:10)
年功廃止の新人事制度 ２４年度から役割重視―明治安田生命社長(12/29 07:30)
廃車車両のアルミ再利用 東京駅土産店「のれん」に―新幹線車体に活用も・ＪＲ東海(12/29 07:29)
「財源論」から逃げぬ政治を 井手英策・慶大教授インタビュー(12/29 07:26)
東芝買収、最終提案越年へ 銀行融資で調整難航―国内ファンド(12/29 07:25)
消えぬ緩和修正観測 日銀、金利抑え込みに躍起(12/29 07:23)
バングラ初の都市鉄道開業 日本支援、渋滞緩和へ(12/29 05:33)
日本航空、中国広州線を増便 水際対策で当面は片道のみ(12/28 22:30)
コンビニ弁当、店内調理で強化 異業種参入で競争激しく―竹増ローソン社長(12/28 20:32)
日医工、債務免除９８５億円 私的整理成立、ファンド傘下へ(12/28 20:13)
岸田首相、東証大納会出席へ(12/28 19:22)
需要不足、年１１兆円 ７～９月期―内閣府推計(12/28 19:21)
おせち三段重、平均１０００円高く 魚介類が値上がり―帝国データ調べ(12/28 19:17)
洋上風力、事業者を公募 秋田、新潟、長崎県沖で計４区域―政府(12/28 18:56)
円相場、１３３円９１～９３銭 ２８日午後５時現在(12/28 17:09)
ガソリン２週連続値下がり 経産省(12/28 16:51)
休業支援金、来年３月末で終了 雇用安定助成金も―厚労省(12/28 16:05)
重工労組、ベア前年の４倍要求へ 物価高反映、１万４０００円(12/28 15:15)
１０７円安の２万６３４０円５０銭 ２８日の平均株価(12/28 15:07)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
会員限定