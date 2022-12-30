２３年度予算が成立 ウクライナ支援に６兆円―米
2022年12月30日09時04分
【ワシントン時事】バイデン米大統領は２９日、２０２３会計年度（２２年１０月～２３年９月）の本予算案に署名、同予算が成立した。ロシアの侵攻を受けるウクライナなどへの支援４４９億ドル（約６兆円）が盛り込まれている。
２３年度予算が成立 ウクライナ支援に６兆円―米
2022年12月30日09時04分
【ワシントン時事】バイデン米大統領は２９日、２０２３会計年度（２２年１０月～２３年９月）の本予算案に署名、同予算が成立した。ロシアの侵攻を受けるウクライナなどへの支援４４９億ドル（約６兆円）が盛り込まれている。
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