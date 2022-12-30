【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下などを受けてドル売り・円買いが進み、円相場は１ドル＝１３３円近辺に上昇した。午後５時現在は１３２円９８銭～１３３円０８銭と、前日同時刻比１円４５銭の大幅な円高・ドル安。