【ニューヨーク時事】２９日のニューヨーク株式相場は、米国の利上げが長期化するとの懸念が弱まり、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３４５．０９ドル高の３万３２２０．８０ドルで終了した。

ハイテク株中心のナスダック総合指数は２６４．８０ポイント高の１万０４７８．０９。