「サッカーの王様」ペレ氏死去 ブラジル
2022年12月30日04時13分
【サンパウロ時事】ブラジルのメディアは２９日、「サッカーの王様」と呼ばれたペレ氏がサンパウロ市内の病院で死去したと報じた。８２歳だった。
「サッカーの王様」ペレ氏死去 ブラジル
2022年12月30日04時13分
【サンパウロ時事】ブラジルのメディアは２９日、「サッカーの王様」と呼ばれたペレ氏がサンパウロ市内の病院で死去したと報じた。８２歳だった。
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