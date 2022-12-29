ＮＹ円、１３３円台前半
2022年12月29日23時31分
【ニューヨーク時事】２９日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、持ち高調整の商いが中心となる中、１ドル＝１３３円台前半に上伸した。午前９時現在は１３３円１５～２５銭と、前日午後５時比１円２８銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１３３円台前半
2022年12月29日23時31分
【ニューヨーク時事】２９日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、持ち高調整の商いが中心となる中、１ドル＝１３３円台前半に上伸した。午前９時現在は１３３円１５～２５銭と、前日午後５時比１円２８銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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