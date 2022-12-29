【ロンドン時事】２９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、年末に向けて持ち高調整の売買が中心となる中、１ドル＝１３３円台後半に上昇した。正午現在は１３３円７０～８０銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。