タンクローリー爆発、死者２７人に 南ア
2022年12月29日19時26分
【ヨハネスブルク・ロイター時事】南アフリカ最大都市ヨハネスブルク郊外で２４日に起きたタンクローリー爆発事故で、地元保健当局は２９日、死者が２７人に上ったと明らかにした。
タンクローリー爆発、７人死亡 燃料盗もうとして引火―ニジェール
爆発現場から５００メートル以内では、病院の屋根が吹き飛ばされ、家屋２棟が破壊されるなどの被害が出た。保健当局は声明で「死者のうち１０人は病院の医療従事者だった」と説明した。
タンクローリー爆発、死者２７人に 南ア
2022年12月29日19時26分
【ヨハネスブルク・ロイター時事】南アフリカ最大都市ヨハネスブルク郊外で２４日に起きたタンクローリー爆発事故で、地元保健当局は２９日、死者が２７人に上ったと明らかにした。
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爆発現場から５００メートル以内では、病院の屋根が吹き飛ばされ、家屋２棟が破壊されるなどの被害が出た。保健当局は声明で「死者のうち１０人は病院の医療従事者だった」と説明した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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