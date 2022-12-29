【ヨハネスブルク・ロイター時事】南アフリカ最大都市ヨハネスブルク郊外で２４日に起きたタンクローリー爆発事故で、地元保健当局は２９日、死者が２７人に上ったと明らかにした。



タンクローリー爆発、７人死亡 燃料盗もうとして引火―ニジェール

爆発現場から５００メートル以内では、病院の屋根が吹き飛ばされ、家屋２棟が破壊されるなどの被害が出た。保健当局は声明で「死者のうち１０人は病院の医療従事者だった」と説明した。