全日本バドミントン・談話
2022年12月29日18時57分
◇二人で楽しむ
福島由紀 長いラリーになっても、こっちが点を取れた。ここまで一戦一戦という気持ちでやってきた。決勝の舞台を二人で楽しみたい。
◇勝ち切れた
広田彩花 対応が遅れてしまう部分もあったが、２―０で勝ち切れてよかった。流れがいきそうな場面で、相手がミスをしてくれたのが助かった。
全日本バドミントン・談話
2022年12月29日18時57分
◇二人で楽しむ
福島由紀 長いラリーになっても、こっちが点を取れた。ここまで一戦一戦という気持ちでやってきた。決勝の舞台を二人で楽しみたい。
◇勝ち切れた
広田彩花 対応が遅れてしまう部分もあったが、２―０で勝ち切れてよかった。流れがいきそうな場面で、相手がミスをしてくれたのが助かった。
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