◇二人で楽しむ

福島由紀 長いラリーになっても、こっちが点を取れた。ここまで一戦一戦という気持ちでやってきた。決勝の舞台を二人で楽しみたい。

◇勝ち切れた

広田彩花 対応が遅れてしまう部分もあったが、２―０で勝ち切れてよかった。流れがいきそうな場面で、相手がミスをしてくれたのが助かった。