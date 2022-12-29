【ロンドン時事】２９日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、年末に向けて持ち高調整の売買が中心となる中、１ドル＝１３３円台後半で推移した。午前９時現在は１３３円６０～７０銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。

対ユーロは１ユーロ＝１４２円００～１０銭と、５０銭の円高・ユーロ安。