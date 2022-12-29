【楽天】辰己は２０００万円増の５３００万円で更改した。今季は課題だった打撃力が向上し、打率２割７分１厘、１１本塁打と自己最高の成績を残したが満足はせず「来年は文句の付けどころがないような成績を残せるように頑張りたい」と意気込んだ。（金額は推定）