楽天の辰己は２０００万円増 プロ野球・契約更改
2022年12月29日17時25分
【楽天】辰己は２０００万円増の５３００万円で更改した。今季は課題だった打撃力が向上し、打率２割７分１厘、１１本塁打と自己最高の成績を残したが満足はせず「来年は文句の付けどころがないような成績を残せるように頑張りたい」と意気込んだ。（金額は推定）
楽天の辰己は２０００万円増 プロ野球・契約更改
2022年12月29日17時25分
【楽天】辰己は２０００万円増の５３００万円で更改した。今季は課題だった打撃力が向上し、打率２割７分１厘、１１本塁打と自己最高の成績を残したが満足はせず「来年は文句の付けどころがないような成績を残せるように頑張りたい」と意気込んだ。（金額は推定）
話題のニュース
スポーツ総合
Ｗ杯ジャンプ女子・談話(12/29 23:21)
高梨１４位、丸山は１６位 Ｗ杯ジャンプ女子(12/29 23:16)
波乱制した柳原 ガールズ競輪(12/29 20:50)
マイヤーが引退 五輪で金３個―アルペン男子(12/29 20:31)
盛岡商の途中出場、月折が立役者 高校サッカー(12/29 20:18)
柳原、初出場で優勝 児玉ら落車―競輪ガールズＧＰ(12/29 20:17)
不破、日本代表見据え駅伝回避 拓大監督「リセットが必要」―陸上女子(12/29 19:46)
高木、堀川に拍手 全日本スピードスケート(12/29 19:21)
履正社の古田主将、快勝に貢献 高校サッカー(12/29 19:17)
松本国際に成長の跡 高校サッカー(12/29 18:59)
全日本バドミントン・談話(12/29 18:57)
山口、決勝進出も反省 全日本バドミントン(12/29 18:57)
開き直った桃田 全日本バドミントン(12/29 18:57)
桃田、山口が決勝へ 全日本バドミントン(12/29 18:57)
高校サッカー・談話(12/29 18:50)
山田和、手負いでも優勝 全日本スピードスケート(12/29 18:49)
米子北、久々の白星 高校サッカー(12/29 18:45)
変わらない勝利への執着心 国見、名将に贈る久々の勝利―高校サッカー(12/29 18:42)
堀川、大きな一歩 リンク新で高木かわす―全日本スピードスケート(12/29 18:37)
日大藤沢の森重、高さ生かし２発 高校サッカー(12/29 18:21)
駒大３冠か、青学大連覇か 「２強」追う順大、国学院大など―箱根駅伝(12/29 18:20)
はまった総体王者対策 開志国際、夏の雪辱―全国高校バスケット(12/29 18:16)
田沢は２区、近藤と火花 佐藤、三浦ら補欠登録―箱根駅伝(12/29 18:13)
福岡第一、シュート決まらず 全国高校バスケット(12/29 17:59)
尚志、２年生ＦＷが躍動 高校サッカー(12/29 17:52)
前橋育英、国見など２回戦へ 東山、履正社も―高校サッカー(12/29 17:48)
エムバペが決勝ゴール Ｗ杯の傷抱えつつ再出発―欧州サッカー(12/29 17:33)
楽天の辰己は２０００万円増 プロ野球・契約更改(12/29 17:25)
５連覇狙う名城大、５区に山本 拓大の不破は欠場―大学女子選抜駅伝(12/29 17:20)
高木、女子５００も制す ３０００は堀川Ｖ―全日本スピードスケート(12/29 16:48)
会員限定