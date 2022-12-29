東京、新たに１万８３７２人感染 前週比４４０人減―新型コロナ
2022年12月29日16時56分
東京都は２９日、新たに１万８３７２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約４４０人減少した。新たな死者は２６人。都基準による重症者は４８人で、前日から１人増えた。
東京、新たに１万８３７２人感染 前週比４４０人減―新型コロナ
2022年12月29日16時56分
東京都は２９日、新たに１万８３７２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約４４０人減少した。新たな死者は２６人。都基準による重症者は４８人で、前日から１人増えた。
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