国内感染、新たに１９万１９４８人 前週比８２００人増―新型コロナ
2022年12月29日19時16分
新型コロナウイルスの感染者は２９日、国内で新たに１９万１９４８人が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約８２００人増加した。
全国で新たに判明した死者は３３５人。重症者は前日比１２人減の５６５人だった。
東京都の新規感染者は１万８３７２人で、１週間前と比べ約４４０人減少した。新たな死者は２６人。都基準による重症者は４８人で、前日から１人増えた。
国内感染、新たに１９万１９４８人 前週比８２００人…
2022年12月29日19時16分
新型コロナウイルスの感染者は２９日、国内で新たに１９万１９４８人が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約８２００人増加した。
全国で新たに判明した死者は３３５人。重症者は前日比１２人減の５６５人だった。
東京都の新規感染者は１万８３７２人で、１週間前と比べ約４４０人減少した。新たな死者は２６人。都基準による重症者は４８人で、前日から１人増えた。
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