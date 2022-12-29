新型コロナウイルスの感染者は２９日、国内で新たに１９万１９４８人が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約８２００人増加した。

全国で新たに判明した死者は３３５人。重症者は前日比１２人減の５６５人だった。

東京都の新規感染者は１万８３７２人で、１週間前と比べ約４４０人減少した。新たな死者は２６人。都基準による重症者は４８人で、前日から１人増えた。