ＮＨＬ試合結果（２８日）
2022年12月29日15時22分
ライトニング ４―１ カナディアン
ズ
ブルーインズ ３―１ デビルズ
レッドウイン ５―４ ペンギンズ
グズ
フレームズ ３―２ クラーケン
ダックス ３―２ ゴールデンナ
イツ
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２８日）
2022年12月29日15時22分
ライトニング ４―１ カナディアン
ズ
ブルーインズ ３―１ デビルズ
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グズ
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イツ
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