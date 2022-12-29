【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めが長期化するとの観測を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台半ばに下落した。午後５時現在は１３４円４３～５３銭と、前日同時刻比９７銭の円安・ドル高。