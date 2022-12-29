ＮＹ円下落、１３４円台半ば
2022年12月29日07時36分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めが長期化するとの観測を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台半ばに下落した。午後５時現在は１３４円４３～５３銭と、前日同時刻比９７銭の円安・ドル高。
ＮＹ円下落、１３４円台半ば
2022年12月29日07時36分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めが長期化するとの観測を背景に円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１３４円台半ばに下落した。午後５時現在は１３４円４３～５３銭と、前日同時刻比９７銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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