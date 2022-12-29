【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は反落した。中国での新型コロナウイルス感染拡大の報を受け、世界的な景気後退への懸念が強まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３６５．８５ドル安の３万２８７５．７１ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１３９．９４ポイント安の１万０２１３．２９で引けた。