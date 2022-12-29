徳島、高知で震度３
2022年12月29日02時01分
２９日午前１時４７分ごろ、高知県東部を震源とする地震があり、徳島県美馬市や高知市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝美馬市、徳島県三好市、高知市、高知県香南市
震度２＝徳島市、高知県室戸市、和歌山県御坊市、高松市、愛媛県今治市。
徳島、高知で震度３
2022年12月29日02時01分
２９日午前１時４７分ごろ、高知県東部を震源とする地震があり、徳島県美馬市や高知市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約４０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．４と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝美馬市、徳島県三好市、高知市、高知県香南市
震度２＝徳島市、高知県室戸市、和歌山県御坊市、高松市、愛媛県今治市。
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