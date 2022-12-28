エベラウドがブラジルへ Ｊ１鹿島
2022年12月28日22時36分
Ｊ１鹿島は２８日、ブラジル出身のＦＷエベラウド（３１）が母国のバイーアへ移籍すると発表した。鹿島に加入した２０２０年はリーグ戦３３試合出場で１８得点。今年は１９試合で５得点だった。
エベラウドがブラジルへ Ｊ１鹿島
2022年12月28日22時36分
Ｊ１鹿島は２８日、ブラジル出身のＦＷエベラウド（３１）が母国のバイーアへ移籍すると発表した。鹿島に加入した２０２０年はリーグ戦３３試合出場で１８得点。今年は１９試合で５得点だった。
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