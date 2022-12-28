日本航空、中国広州線を増便 水際対策で当面は片道のみ
2022年12月28日22時30分
【北京時事】日本航空は２８日、羽田空港と中国の広州空港を結ぶ路線を来年１月１７日から週２便に増やすと発表した。日本政府が新型コロナウイルスの水際対策で中国からの到着便を増やさないよう求めていることを受け、増便分は当面、羽田からの片道運航とする。
日本航空、中国広州線を増便 水際対策で当面は片道の…
2022年12月28日22時30分
【北京時事】日本航空は２８日、羽田空港と中国の広州空港を結ぶ路線を来年１月１７日から週２便に増やすと発表した。日本政府が新型コロナウイルスの水際対策で中国からの到着便を増やさないよう求めていることを受け、増便分は当面、羽田からの片道運航とする。
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