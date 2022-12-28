中国からの入境者に検査へ 来年１月に実施―台湾
2022年12月28日19時51分
【台北時事】台湾で新型コロナウイルス対策を担う中央感染症指揮センターは２８日、中国からの入境者にＰＣＲ検査を実施すると発表した。期間は来年１月１日午前０時から同３１日まで。
感染拡大に見舞われている中国が１月８日から水際対策を緩和することに伴う措置。香港とマカオを除く中国本土からの直行便で台湾入りする乗客は、空港や港で検査が必要となる。
中国からの入境者に検査へ 来年１月に実施―台湾
2022年12月28日19時51分
【台北時事】台湾で新型コロナウイルス対策を担う中央感染症指揮センターは２８日、中国からの入境者にＰＣＲ検査を実施すると発表した。期間は来年１月１日午前０時から同３１日まで。
感染拡大に見舞われている中国が１月８日から水際対策を緩和することに伴う措置。香港とマカオを除く中国本土からの直行便で台湾入りする乗客は、空港や港で検査が必要となる。
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