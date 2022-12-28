ＧI初挑戦の今村騎手は、スカパラダイスを上位に導くことはできなかった。スタート直後から後方を走り、最後の直線もずるずる失速して最下位。それでも、「大変貴重な経験をさせてもらった。私も馬と一緒に成長したい」と前向きだった。

女性騎手初の重賞初騎乗勝利など、新人年に数々の記録を打ち立てた。「人にも馬にも恵まれた。来年の最終日は今年とはるかに違った姿を見せたい」と成長を誓った。