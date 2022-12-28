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今村「貴重な経験」　競馬ホープフルＳ

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今村「貴重な経験」　競馬ホープフルＳ

2022年12月28日18時49分

初のＧⅠとなるホープフルステークスで、スカパラダイスに騎乗して最下位の１８着だった今村聖奈（手前）＝２８日、中山競馬場

初のＧⅠとなるホープフルステークスで、スカパラダイスに騎乗して最下位の１８着だった今村聖奈（手前）＝２８日、中山競馬場

  • 初のＧⅠとなるホープフルステークスに臨んだ今村聖奈騎手（上）＝２８日、中山競馬場

　ＧI初挑戦の今村騎手は、スカパラダイスを上位に導くことはできなかった。スタート直後から後方を走り、最後の直線もずるずる失速して最下位。それでも、「大変貴重な経験をさせてもらった。私も馬と一緒に成長したい」と前向きだった。
　女性騎手初の重賞初騎乗勝利など、新人年に数々の記録を打ち立てた。「人にも馬にも恵まれた。来年の最終日は今年とはるかに違った姿を見せたい」と成長を誓った。

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