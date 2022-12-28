安倍元首相の地元事務所が閉鎖
2022年12月28日17時35分
参院選の遊説中に銃撃され亡くなった安倍晋三元首相の地元、山口県下関市の事務所が２８日、閉鎖された。昭恵夫人らが入り口の看板を下ろした。
山上容疑者を殺人罪で起訴へ 刑事責任問えると判断―安倍元首相銃撃・奈良地検
安倍氏の死去に伴う衆院山口４区の補欠選挙を巡り、伊藤昭男後援会長は記者団に「『安倍イズム』を受け継ぐ方に後事を託したい」と強調。下関市議の吉田真次氏に出馬を打診し、内諾を得たことを明らかにした。
安倍元首相の地元事務所が閉鎖
2022年12月28日17時35分
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