参院選の遊説中に銃撃され亡くなった安倍晋三元首相の地元、山口県下関市の事務所が２８日、閉鎖された。昭恵夫人らが入り口の看板を下ろした。



山上容疑者を殺人罪で起訴へ 刑事責任問えると判断―安倍元首相銃撃・奈良地検

安倍氏の死去に伴う衆院山口４区の補欠選挙を巡り、伊藤昭男後援会長は記者団に「『安倍イズム』を受け継ぐ方に後事を託したい」と強調。下関市議の吉田真次氏に出馬を打診し、内諾を得たことを明らかにした。