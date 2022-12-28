東京、新たに２万２４３人感染 前週比９４０人減―新型コロナ
2022年12月28日16時54分
東京都は２８日、新たに２万２４３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約９４０人減少した。新たな死者は２３人。都基準による重症者は４７人で、前日から２人減った。
東京、新たに２万２４３人感染 前週比９４０人減―新型コロナ
2022年12月28日16時54分
東京都は２８日、新たに２万２４３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約９４０人減少した。新たな死者は２３人。都基準による重症者は４７人で、前日から２人減った。
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