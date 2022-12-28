泉立民代表、ドイツ訪問取りやめ
2022年12月28日16時07分
立憲民主党は２８日、来年１月１５～２１日の日程で調整していた泉健太代表のドイツ訪問を中止すると発表した。政府・与党が同２３日に召集する方針を固めた通常国会日程などを考慮したため。ショルツ政権や主要政党の幹部との会談を計画していた。
泉立民代表、ドイツ訪問取りやめ
2022年12月28日16時07分
立憲民主党は２８日、来年１月１５～２１日の日程で調整していた泉健太代表のドイツ訪問を中止すると発表した。政府・与党が同２３日に召集する方針を固めた通常国会日程などを考慮したため。ショルツ政権や主要政党の幹部との会談を計画していた。
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