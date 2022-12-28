ＮＨＬ試合結果（２７日）
2022年12月28日15時57分
キングズ ４―２ ゴールデンナ
イツ
セネタース ３―２ ブルーインズ
ハリケーンズ ３―０ ブラックホー
クス
キャピタルズ ４―０ レンジャーズ
アイランダー ５―１ ペンギンズ
ズ
スターズ ３―２ プレデターズ
ワイルド ４―１ ジェッツ
メープルリー ５―４ ブルース
フス
コヨーテス ６―３ アバランチ
オイラーズ ２―１ フレームズ
カナックス ６―２ シャークス
（時事）
ＮＨＬ試合結果（２７日）
2022年12月28日15時57分
キングズ ４―２ ゴールデンナ
イツ
セネタース ３―２ ブルーインズ
ハリケーンズ ３―０ ブラックホー
クス
キャピタルズ ４―０ レンジャーズ
アイランダー ５―１ ペンギンズ
ズ
スターズ ３―２ プレデターズ
ワイルド ４―１ ジェッツ
メープルリー ５―４ ブルース
フス
コヨーテス ６―３ アバランチ
オイラーズ ２―１ フレームズ
カナックス ６―２ シャークス
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