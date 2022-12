米バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大級の統合衛星・地上ネットワークの運営企業で機内接続(IFC)の大手プロバイダーのインテルサットは本日、東京を拠点とする日本航空株式会社と共に、日本航空子会社の航空会社である株式会社ジェイエア向けに、エンブラエルE190航空機でインテルサットの接続サービスを開始すると発表しました。

Intelsat’s 2Ku system on the first of J-AIR’s E190 aircraft and will be installing 13 additional aircraft by autumn 2024 (courtesy J-AIR).