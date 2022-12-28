ウィザーズの八村は１４得点 ＮＢＡ
2022年12月28日14時19分
【ニューヨーク時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、ウィザーズの八村塁は２７日、本拠地ワシントンでの７６ｅｒｓ戦に途中出場し、約２１分のプレーで１４得点、１リバウンドだった。チームは１１６―１１１で勝った。
ウィザーズの八村は１４得点 ＮＢＡ
2022年12月28日14時19分
【ニューヨーク時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、ウィザーズの八村塁は２７日、本拠地ワシントンでの７６ｅｒｓ戦に途中出場し、約２１分のプレーで１４得点、１リバウンドだった。チームは１１６―１１１で勝った。
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